Imperia: al Ruffini dal 13 novembre torna l'appuntamento con #guardaorailtuofuturo

Anche quest'anno il Ruffini di Imperia organizza dal 13 al 17 Novembre 2023 l'evento #guardaorailtuofuturo. Il tema di questa quarta edizione sarà 'La Tecnologia per il Sociale'. Ci saranno relatori e testimonial legati ai corsi della nostra Scuola ma in un'ottica più ampia affrontando ogni giorno tematiche complesse e attuali.



"Parleremo di: Disabilità Sport Inclusione (giornata di apertura 13 novembre); l'Acqua il Clima e l'Ambiente (14 novembre con intervento a distanza del Dottor Mercalli); Musei e Bellezza, per valorizzazione beni culturali italiani (15 novembre con Museo Egizio); il Mare e l'importanza di una Community Scolastica che si faccia portavoce delle tematiche legate ai flussi migratori (parteciperà Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 Ottobre, la cui storia personale ha ispirato il Film "Io capitano "di Matteo Garrone). L'evento sarà ospitato il 13 Novembre all'istituto Ruffini, e nelle giornate 14,15,16,17 Novembre presso la sede del Polo Universitario Imperiese" - spiegano dal Ruffini.



"Le attività prevedono anche una parte operativa pomeridiana nella quale gli studenti, divisi in squadre, si sfideranno in una challenge volta a creare il progetto più innovativo e fattibile in relazione alle tematiche affrontate durante tutto il convegno. - aggiungono - Una giuria decreterà il progetto vincente il giorno 17 Novembre a conclusione della settimana. L'evento è significativo anche nell'ottica della nuova didattica orientativa prevista dal DM 328/2022 e obbligatoria dall'a.s. 23/24. Le tematiche affrontate ricalcano le 6 missioni del PNRR".