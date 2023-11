Imperia: al Teatro dell'Attrito vanno in scena teatro-canzone e cantautorato

Venerdì 10 alle 21.15 al Teatro dell'Attrito “Va in scena il teatro canzone”, con Eugenio Ripepi, Simone Mazzone, Marco Moro e Daniele Ducci.

“Va in scena il teatro canzone” non è uno spettacolo di teatro canzone, bensì uno spettacolo sul teatro canzone, un viaggio attaverso i primi cimenti dai Caffè-Concerto a Ettore Petrolini, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato , da Gaber a Luporini a Giampiero Alloisio, a Piero Ciampi e tanto altro ancora.

Info e prenotazioni al numero 3294955513