Al Tempio Valdese di Sanremo la mostra sulla Bibbia “La Parola Scritta”

La mostra “La Parola Scritta” presenta al Tempio Valdese 25 pannelli che raccontano la Bibbia, la storia del testo, dalle sue origini fino all’età moderna e contemporanea, con particolare attenzione per la storia della traduzione e della diffusione della Bibbia in Italia.

Altre sezioni illustrano l’influenza della Bibbia sull’arte, il rapporto con le invenzioni tecnologiche e gli sviluppi della stampa, la missione nazionale e internazionale della Società Biblica in Italia che ha promosso questa iniziativa.