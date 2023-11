Raccolta differenziata, nelle scuole di Ventimiglia parte "Little green souls" (Foto)

A Ventimiglia è iniziato il progetto "Little green souls", una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nelle scuole del territorio comunale. Un'iniziativa a cura della ditta Teknoservice su input dell'assessore all'Ambiente, all'Igiene, alla Nettezza Urbana, al Ciclo delle Acque e alle Pari Opportunità Milena Raco.

L'educazione alla sostenibilità vede coinvolti gli alunni dell'ultima sezione della scuola dell'infanzia, di tutto il ciclo della primaria fino alla prima classe della secondaria di primo grado. E' un percorso didattico che comprende una serie di moduli utili ad avvicinarsi a tematiche quali energie sostenibili, riduzione degli sprechi supportati da video e giochi per rendere ancora più accattivante questo viaggio verso un futuro sostenibile. "E' iniziato oggi il progetto didattico previsto da capitolato sulla nettezza urbana" - fa sapere l'assessore di Ventimiglia Milena Raco - "A seguito dell'avvio del servizio di raccolta differenziata per la Gestione dei Rifiuti Urbani, dal centro città al territorio frazionale, da parte dell'azienda Teknoservice vincitrice dell'appalto, è iniziata anche la campagna di sensibilizzazione nelle scuole. La campagna all'interno delle istituzioni scolastiche su temi come energia, ecologia e rifiuti sono ritenuti di fondamentale importanza dall'Amministrazione comunale, che ritiene essenziale il coinvolgimento degli studenti, in un'ottica di continuità didattica".

La piattaforma digitale per l'educazione alla sostenibilità ha lo scopo di infondere una coscienza sostenibile nei più piccoli, futuri cittadini del mondo, attraverso un percorso che possa trasmettere, in maniera creativa e divertente, i concetti più importanti. "La campagna Little Green Souls è una simpatica guida interattiva nata dall'idea di infondere nelle nuove generazioni tutte le nozioni necessarie a sviluppare un'anima verde a tutela della salute, dell'ambiente e di chi ci sta attorno, per combattere gli sprechi, correggere comportamenti poco virtuosi e coinvolgere i più grandi nello svolgere azioni ecosostenibili, per esempio, sono alcune delle mete che il nostro progetto mira a raggiungere" - sottolinea Raco - "Una grande attività di sensibilizzazione sul territorio grazie ai bambini che porteranno esempio fuori da scuola e a casa".