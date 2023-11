Sanremo: movida rumorosa ma stavolta non è piazza Bresca, grido d'allarme da via Piave

Non solo piazza Bresca. Anche da altre zone del centro di Sanremo arriva il grido di dolore dei residenti, per alcuni locali che fanno musica ad altissimo volume all’esterno, ma non solo.

La situazione ci viene evidenziata da un residente di via Piave, piccola stradina tra via Roma e via Matteotti che, da alcuni anni ha visto il proliferare di locali che, ovviamente, la sera si riempiono e riversano tavoli e sedie anche all’esterno. Da qui le proteste dei residenti: “Un paio di locali – ci ha detto uno di loro - hanno trasformato la via in una vera e propria ‘zona franca’, dove tutto è permesso e possibile (tutto documentato). Abbiamo inviato decine di esposti alle autorità competenti e, nonostante un importante intervento delle forze dell’ordine a luglio (per il quale vogliamo esprimere il nostro ringraziamento) nulla è cambiato”.

I residenti sono disperati e non sanno più a chi rivolgersi: “Nei fine settimana abbiamo musica ad alto volume e schiamazzi – ci dicono i residenti – fino alle due di notte, ma anche spinelli preparati sotto le nostre finestre, che devono rimanere chiuse per evitare miasmi. Dopo i controlli di luglio tutto è tornato alla situazione precedente. Anzi, nelle ultime serate sono comparse anche alcune luci psichedeliche, simili ad una discoteca. Quindi ci chiediamo perché i controlli non proseguono, visto che ci sono gestori che fanno quello che pare a loro”.