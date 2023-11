Imperia: il vice presidente Piana a OliOliva “Pesca protagonista col Flag Cag 'Il mare delle alpi'”

All’apertura di OliOliva, la grande expo dedicata alle eccellenze del gusto in programma a Imperia sino al 5 novembre, viene dato ampio spazio al pescato ligure genuino e di qualità.

“L’analisi complessiva sui risultati raggiunti dai GAL (Gruppi di Azione Costiera - i cosiddetti FLAG liguri) risulta ampiamente positiva per il buon esito delle strategie prefissate, per la buona capacità di spesa dei fondi a disposizione, oltre che per efficacia e dinamicità. Regione Liguria ha messo in atto azioni per agevolare il lavoro dei FLAG e la continua ricerca di soluzioni comuni e trasversali sul territorio ligure. Per queste ragioni il mio Assessorato negli ultimi mesi ha avviato le procedure per la selezione del nuovo Gruppo di Azione Locale della Pesca e dell’Acquacoltura, che interessa l’intera comunità costiera ligure. Mediante l’accettazione e l’ufficializzazione recente del nuovo Gruppo di Azione Locale Pesca, denominato Gal Fish Liguria, che ci vede pionieri in Italia, si desidera rafforzare la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale, l’integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali. La dotazione finanziaria iniziale di oltre 2 milioni verrà integrata con la modifica già ottenuta del Piano finanziario per cui si avrà a disposizione un budget complessivo di 3,8 milioni. Sono obiettivi principali nella nuova programmazione il rafforzamento della blue economy, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’eco-turismo, la formazione, la ricerca e la tutela della biodiversità. Con il confronto odierno si è voluto sottolineare come la pesca e l’acquacoltura siano tra i grandi protagonisti della longeva kermesse dedicata alle nostre eccellenze del gusto”, così il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca e al Marketing Territoriale Alessandro Piana a margine dell’evento di venerdì 3 novembre sulla chiusura delle attività “Flag Gac Il Mare delle Alpi tra esperienza e futuro” che ha visto relatori anche il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, il Comandante Matteo Prantner, l'assessore alla Pesca del Comune di Imperia Mattia Sasso, il presidente Flag Nord Sardegna Benedetto Sechi, il presidente e il direttore dell’Approdo di Ulisse Fortunato Della Monica e Gennaro Fiume, per Medac /Alleanza delle Cooperative Gilberto Ferrari, per la Direzione Generale Mare Andrea Lanza, per le Associazioni della pesca Lara Servetti, per Coldiretti Impresa Pesca Daniela Borriello e per Confcooperative Fedagripesca Augusto Comes .

Il convegno, organizzato dal Flag Gac Il Mare delle Alpi, fa parte del ciclo di incontri dell'edizione 2023 di OliOliva.