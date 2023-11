Sanremo: lunedì nuovo incontro ‘Come fila la filiera? Viaggio alle origini del cibo’

Si svolgerà lunedì prossimo alle 17.30, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, il secondo incontro contro lo ‘Spreco Alimentare’, promosso dal ‘Centro aiuto alla Vita’ e dai ‘Deplasticati’ sul tema ‘Come fila la filiera? Viaggio alle origini del cibo’.

Saranno presenti Doriana Fraschiroli, divulgatrice di alimentazione naturale e Barbara Blengino, presidente dei I Deplasticati. Si scopriranno le radici della filiera alimentare; in un'epoca in cui il cibo sembra provenire solo da supermercati e ristoranti, è fondamentale ricordare che tutto ha inizio con la terra, dobbiamo rammentare che il rispetto per la natura è essenziale per garantire cibo di qualità. La filiera alimentare è una rete complessa che coinvolge agricoltori, allevatori, trasformatori, trasportatori… ogni passo è interconnesso e influenza la qualità del cibo che finisce sulle nostre tavole; la storia del nostro cibo è ricca di tradizioni, innovazione e passione.

I prossimi appuntamenti saranno: il 20 novembre, il 4 e 18 dicembre sempre alle 17:30. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.