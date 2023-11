Sanremo: con il 100° anniversario dell'Ordine degli Ingeneri ricordato il 'genio' di Pietro Agosti (Foto e Video)

Si è svolto nel pomeriggio, nelle sale Privata e Dorata del casinò di Sanremo, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia (1923- 2023), si terrà l’omaggio a Pietro Agosti (1873-2023) nel 150esimo dalla nascita e la celebrazione del Centenario dell’Ordine degli Ingegneri di Imperia.

Il Presidente della Famija Sanremasca Leo Pippione ha tenuto una conferenza sull’opera del grande ingegnere che cambiò i volto della sua Sanremo. E' stata anche presentata e inaugurata dalla curatrice dott.sa Federica Flore l’esposizione di documenti e progetti inediti di Pietro Agosti e la mostra di Cento anni dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia. La mostra rimarrà visibile sino al 12 novembre dalle 16 alle 23 tutti i giorni. L’evento è inserito nel programma dell’Unitre Sanremo.

Presenti le massime autorità civili e militari, tra cui anche il Presidente della Provincia e sindaco di Imperia, Claudio Scajola, per la Regione il Consigliere Chiara Cerri, per il Comune l'Assessore Silvana Ormea e per il Cda del Casinò Eugenio Nocita.

Una grande festa per celebrare du momenti importanti della storia culturale e sociale della città di Sanremo e della provincia tutta: nel 1873 nasce l’ingegnere che cambierà l’immagine della Sanremo del Ventesimo secolo mentre nel 1923 venne creato l’ordine degli ingegneri della provincia di Imperia. I Martedì Letterari del Casinò di Sanremo hanno voluto ricordare questi due eventi in collaborazione con l’ordine degli Ingegneri con una conferenza incontro ed una mostra a ricordo dei tanti progetti inediti dell’Ing. Agosti e di cento anni di cantieri nel territorio imperiese e non solo.

Hanno relazionato nel corso dell'incontro, moderati da Marzia Taruffi, l’Ing. Stefania Rossi Presidente dell’Ordine degli Ingegneri su “L’ingegneria nella provincia di Imperia”, il Presidente della Froil Ing. Gianni Rolando, sul tema:” Storia dell’Ordine degli Ingegneri". Il Presidente della Famja sanremasca Leo Pippione ha approfondito la figura di Pietro Agosti: "L’ingegnere che ha cambiato Sanremo". La storica dell’arte dott.sa Federica Flore presenterà l’esposizione: "Omaggio a Pietro Agosti".

Pietro Agosti nacque a Bordighera, il 1°aprile 1873 e si spense a Roma il 29 aprile 1930. Ha realizzato o contribuito alla realizzazione dei più prestigiosi edifici di Sanremo: la Chiesa Russa, Villa Spinola (poi Hotel King), Palazzo Bellevue, il Castello Devachan, Hotel Parigi, Hotel Savoy, la vecchia stazione ferroviaria, la fontana di Villa Ormond, e numerose ville di Corso degli Inglesi. Ha costruito il palazzo elioterapico oggi Liceo Cassini, ha redatto il progetto dell’ospedale Borea, delle scuole di via Volta. Viene considerato l'iniziatore della terza generazione di architetti della Sanremo di inizio XX secolo, che dall'originario eclettismo, il liberty ed il déco, si spostarono verso la progettazione razionalista. Tra il 1927 e il 1930 fu anche podestà della città di Sanremo, risanando il bilancio cittadino e dotando il territorio di strutture e strade, potenziando anche la sua capacità ricettiva. Si deve a Pietro Agosti il Regio Decreto del 22 dicembre del 1927 che permise l’apertura annuale del Casinò di Sanremo, sancendone la funzione di volano turistico ed economico di tutto il comprensorio.