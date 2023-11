Imperia: Confesercenti protagonista a OliOliva “Pronti ad accogliere tutti gli esercenti, cittadini e turisti”

Confesercenti tra i protagonisti all'edizione annuale di OliOliva: “Presenti nello stand istituzionale, pronti ad accogliere tutti gli esercenti, cittadini e turisti per scoprire le novità e le offerte che la nostra associazione di categoria e le società del proprio gruppo proporranno”.

“Durante la tre giorni dell’evento - aggiungono da Confesercenti - sarà possibile degustare i prodotti tipici del Frantoio Sant’Agata d’Oneglia oltre a scoprire le offerte delle nostre experience turistiche (Oleoturismo ed Enoturismo) e degli itinerari outdoor curati da Flavio di Malta - guida bike locale esperta. Il nostro Olioliva non si ferma in banchina, si sviluppa nei negozi del centro storico, grazie a diverse iniziative”.

Dal concorso pittorico “Dipingendo Olioliva” alla mostra fotografica “Fotografando Olioliva” e il classico concorso vetrine.

“Dipingendo Olioliva” coinvolge le opere degli allievi pittori della celebre Accademia Balbo di Bordighera a tema “raccolta delle olive”, con 10 splendide opere. Altra novità di Confesercenti è la creazione della mostra “Fotografando Olioliva“ con i fotografi dell’associazione “Agenda Fotografica” di Imperia. I loro scatti a tema Olioliva verranno ospitati negli esercizi commerciali di Imperia Oneglia e del circuito di Olioliva.

“Abbiamo preparato - dichiara Ino Bonello, presidente provinciale - un’offerta culturale e artistica specifica per OliOliva, creando un ponte tra il centro di Oneglia e gli stand in Calata Cuneo con una mostra fotografica, unita al concorso pittorico, arredando numerose vetrine. Un grande lavoro dello staff di Confesercenti con importanti collaborazioni. Grande soddisfazione”.