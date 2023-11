Maltempo: in arrivo nuova perturbazione, stato di allerta nel Levante della nostra regione

È in arrivo una nuova perturbazione che interesserà particolarmente il Centro e il Levante della regione tra il tardo pomeriggio di domani e la mattinata di domenica. Si attendono piogge diffuse e persistenti, soprattutto sul Levante, con linee temporalesche localmente forti ma non stazionarie.

Ma, per la nostra provincia lo stato di allerta sarà verde, ovvero il minimo della scala. Sono previste piogge anche nell’imperiese ma quelle più intense arriveranno nelle altre zone della regione. Attenzione al vento che colpirà anche l’imperiese. Proprio per questo l’allerta sarà arancione nella Zona C (Levante), dalle 18 alla mezzanotte di domani. Sarà invece gialle in Zona B (Ponente savonese e Genova) e in Zona E (Versanti padani di Levante).

Per la giornata di sabato si prevede ancora mare agitato con mareggiate sul Levante per onda lunga di libeccio. Venti meridionali in rinforzo a burrasca con raffiche fino a 70-80 km/h lungo la costa e oltre 100/120 km/h sui rilievi la sera. Ulteriori valutazioni per la giornata di domenica saranno effettuate nella giornata di domani. Sotto le previsioni nel dettaglio.

OGGI: residua instabilità a Levante per il transito di un nuovo disturbo in quota, possibili rovesci o temporali per lo più moderati. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti o di burrasca (60- 70 km/h) meridionali, anche burrasca forte su capi di A e su Spezzino con raffiche fino 80-90 km/h. Mare molto agitato o localmente grosso a Levante per onda di libeccio (periodo fino a 10 s), mareggiate intense.

DOMANI: l'arrivo di una nuova perturbazione determina dal pomeriggio piogge diffuse di intensità moderata o localmente forte, anche a carattere temporalesco in serata. Fenomeni più insistenti a Levante con cumulate areali elevate su CE. Alta probabilità di temporali forti/organizzati su BCE, bassa altrove. Venti meridionali in rinforzo a burrasca con raffiche fino 70-80 km/h sulla costa, oltre 100-120 km/h sui rilievi la sera. Mare agitato con mareggiate su C per onda lunga di libeccio, in temporaneo calo e nuovo generale aumento dal pomeriggio-sera.

DOMENICA: nelle prime ore ancora possibili rovesci e temporali a Levante con bassa probabilità di temporali forti su CE, esaurimento dei fenomeni in mattinata. Insistono venti meridionali forti o di burrasca, con raffiche da Sudovest fino 70-80 km/h specie sui capi di A e su Spezzino, oltre 100-120 km/h sui rilievi nella notte. Mare agitato o molto agitato per onda lunga e formata di libeccio, mareggiate intense sulle coste esposte in particolare a Levante.