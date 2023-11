OliOliva: i produttori Lavanda della Riviera dei Fiori promuovono insieme a Cna Imperia i festeggiamenti dei 10 anni di progetto

Lavanda Riviera dei Fiori e CNA Imperia nell’edizione di OliOliva 2023 (Imperia 3 – 5 novembre) presenterà le novità del 2024 anno in cui si festeggiano i 10 anni di attività. Ai partner trasformatori si è aggiunta Pasta Fresca Morena di Ventimiglia dove da più di 50 anni ogni giorno prepara paste fresche e genuine con i prodotti del Territorio.

La 23a edizione di OliOliva sarà anche l’occasione di presentare il nuovo partner che si affiancherà al progetto lavanda riviera dei fiori, la Coo.A.Di. di San Bartolomeo al Mare per far conoscere ai loro clienti (ristoratori e strutture ricettive) la validità della lavanda 'Imperia' come angustifolia per il settore alimentare e le lavanda intermedie 'Boscomare', 'Mareblu' e 'Abrialis' per il benessere e la cura del corpo.

L’evento della tre giorni imperiese vedrà la presenza dei nostri trasformatori di lavanda angustifolia 'Imperia': Gelateria Perlecò – Alassio, Dolcezze di Paganini – Genova, Biscotti Gibelli – Vallecrosia in Piazza A.Doria. In Calata Cuneo nello stand istituzionale della CNA saranno presentati i prodotti benessere, il condimento alla lavanda e tante altre novità con l’utilizzo e il riciclo degli steli di lavanda.

Domenica 5 novembre nello Spazio Laboratori sempre in Calata Cuneo l’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori in collaborazione con la CNA presenterà:

- ore 15.30 Tagliatelle alla lavanda angustifolia IMPERIA di Pasta Morena

- ore 16.00 la Gelateria Perlecò presenta il gelato pane e oli e sale e a seguire un sorbetto limone lavanda angustifolia 'Imperia'

- ore 16.30 il laboratorio “Tessere la lavanda… dalle fibre all’intreccio” a cura di Emanuela Polidori responsabile formazione del Centro Italiano Lavanda.

Il progetto “Lavanda della Riviera dei Fiori” nasce nell’aprile del 2014 dalla nostra storia per recuperare le nostre tradizioni, gli antichi terrazzamenti, fermare il degrado, il dissesto idrogeologico e l'abbandono. 'Lavanda della Riviera dei Fiori', non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere un Territorio con le sue bellezze e le sue potenzialità.