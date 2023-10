Terminata l'allerta gialla con poca pioggia sulla nostra provincia: il maltempo torna giovedì e sabato

E’ terminata l’allerta gialla sulla nostra provincia e arancione sul resto della regione. Come era previsto, nell’imperiese non sono stati molti i millimetri di pioggia mentre, tra la serata di ieri e la notte, il vento è stato abbastanza forte.

Vediamo nel dettaglio quanta pioggia è caduta sull’imperiese, dove le precipitazioni si sono concentrate principalmente nell’entroterra: Col di Nava 28, Verdeggia 21, Triora ed Apricale 17, Ceriana 16, Pieve di Teco 14, Bajardo 12, Montalto, Airole e Pigna 11, Rocchetta Nervina 10, Sanremo e Castelvittorio 7, Pontedassio e Seborga 6, Borgomaro e Dolceacqua 5, Dolcedo 4, Imperia, Ventimiglia e Cipressa 3

Il vento è stato particolarmente forte soprattutto nel tardo pomeriggio di ieri, con le folate più violente tra le 18 e le 20: Montegrosso Pian Latte 96,12 km/h, Ventimiglia 83,16, Imperia 66,96, Pornassio 54,74, Sanremo 50,04, Dolceacqua 43,92, Borgomaro 41,40.

Sono un po’ scese le temperature, con le minime che in montagna variano dai 3,9 gradi dei 1.800 metri di Poggio Fearza ai 4,8 di Verdeggia. Quindi troviamo: Nava con 5,3, Triora 7,3, Bajardo 7,5, Rocchetta Nervina 8,3, Pieve di Teco 8,4. Le più alte sulla costa con Imperia 14,9, Sanremo e Ventimiglia 16,2, Diano Marina 21,3.

Per quanto riguarda le previsioni oggi ci attende una giornata prevalentemente soleggiata, in estensione alla mattinata di domani quando, nel pomeriggio tornerà la nuvolosità diffusa. Giovedì torna la pioggia con precipitazioni che dovrebbero colpire la nostra provincia per tutta la giornata. Venerdì nuove schiarite e sabato ancora piogge. Domenica bel tempo.