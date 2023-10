Sanremo: il 'Luna Park' dovrà essere 'diviso' per il mercato bisettimanale, ultima offerta del comune ai giostrai

Riunione con una nutrita partecipazione di giostrai, questa mattina in comune a Sanremo con l’Assessore Mauro Menozzi. Sul tavolo la disposizione del Luna Park di fine anno.

Quest’anno, infatti, le ‘giostre’ non potranno usufruire della parte di via Adolfo Rava, che viene occupata ogni martedì e sabato dal mercato bisettimanale. Già nel luglio scorso l’Amministrazione comunale matuziana aveva offerto come zone da occupare piazzale Dapporto e via Vittorio Emanuele, nella zona tra le spiagge e l’hotel Miramare.

Questa mattina l’Assessore Menozzi ha ribadito le zone offerte dal comune con la possibilità che alcune attrazioni debbano rimanere estromesse per una lieve riduzione degli spazi. In più i giostrai hanno chiesto di poter anticipare l’apertura del ‘Luna Park’ al 20 novembre, richiesta alla quale palazzo Bellevue ha risposto positivamente.