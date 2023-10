Mauro Maino va in pensione, Vallecrosia saluta il poliziotto della Municipale (Foto e video)

Mauro Maino va in pensione e così il comune di Vallecrosia e il corpo di polizia locale, oggi, hanno organizzato una festa in suo onore per dirgli addio.

Dopo 42 anni di onorato servizio, all'età di 65 anni, l’amato poliziotto municipale da domani, il 1° novembre, potrà godersi il meritato pensionamento. “Ho indossato l'uniforme il 1° gennaio del 1981. Da provvisorio ho fatto in totale sei mesi a Vallecrosia e tre mesi a Bordighera e poi sono tornato a Vallecrosia. Dopo 43 anni e tre mesi di lavoro, 42 anni in servizio nella polizia locale e un anno e qualche mese di militare, vado in pensione. Ho fatto esattamente cinquecento mesi di lavoro. Ho lavorato molti anni in ufficio ma sono andato anche in strada e mi sono occupato di viabilità. Ho, inoltre, affrontato due alluvioni. Il più bel ricordo che porto nel cuore sono gli anni in cui ho lavorato, gomito a gomito, con il comandante Chiarenza. Ho, però, un bel ricordo anche di tutti i miei colleghi, vecchi e nuovi. Ho sempre avuto un buon rapporto, sia lavorativo che personale, con i miei colleghi” - dice Mauro Maino - “Sono contento di andare in pensione ma mi mancherà l'operatività che ho sempre dimostrato di poter sostenere in tutti questi anni. Ora mi dedicherò un po' più a me stesso e a coltivare i miei hobby. Ringrazio tutti per l'affetto dimostratomi”.

Per l'occasione erano presenti il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, l’assessore Antonino Fazzari, il consigliere comunale Denis Perrone, i dipendenti comunali e i colleghi di Maino che gli hanno fatto pensieri e regali scherzosi.

Maino verrà sostituito da una new entry del corpo di polizia locale: l'agente Marco Fenu. Dopo aver fatto due anni a Imperia, Fenu ha, infatti, firmato un contratto a tempo indeterminato con la polizia locale di Vallecrosia.