Emergenza migranti, il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Valastro: "Accendere i riflettori sull'assistenza a Ventimiglia" (Foto e video)

"Ventimiglia continua ad essere un posto di transito delle persone che vogliono uscire dall'Italia. Sono qui, prima di tutto, per rendere omaggio al lavoro dei volontari e delle volontarie della Croce Rossa per garantire dignità e umanità ai migranti che si sono trovati in una situazione complessa con i respingimenti alla frontiera. I migranti sono persone e, perciò, la Croce Rossa si occupa di loro non solo durante lo sbarco ma anche nel momento della permanenza e dell'uscita. I riflettori al momento sono accesi a Lampedusa, dove abbiamo avuto un'estate molto impegnativa, ma devono essere accesi anche a Ventimiglia perché pure in posti di uscita la popolazione e i migranti hanno bisogno. La Croce Rossa Italiana c'è, come ci sono altre associazioni e le autorità pubbliche. Il fenomeno migratorio va gestito, noi continueremo a fare la nostra parte. La Croce Rossa si occupa di tutti senza distinzioni" - ha detto il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro che, oggi pomeriggio, ha fatto visita al comitato di Ventimiglia.

“Ho incontrato il presidente nazionale una quindicina di giorni fa a Roma e così l’ho invitato a visitare il nostro comitato e fortunatamente ha accettato l’invito” - fa sapere Sergio Rigo, presidente della Croce Rossa di Ventimiglia - “Ci ha fatto piacere la sua visita. Ha colto l’occasione per vedere la sede, il nostro Cas migranti, la banca del sangue, gli uffici e visitare la città”.

Per l’occasione erano presenti anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il viceprefetto aggiunto Maria Grazia Pepe, le autorità militari e rappresentanti della Cri di Bordighera, Sanremo e Imperia. "La Croce Rossa è riconosciuta a livello internazionale e storicamente per il lavoro che fa nei vari settori. Come amministrazione ci stiamo occupando sia della prima accoglienza e assistenza dei migranti e, insieme alle forze dell'ordine, sia alla repressione. Una convivenza difficile, quasi impossibile a tratti, ma la Cri dà quel supporto e apporto che migliora sensibilmente la convivenza tra i cittadini e i migranti" - ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro - "Tutti devono dare il massimo per affrontare l'emergenza migratoria".

La visita si è conclusa con un ricco rinfresco preparato da La Balena Bianca di Vallecrosia.