Disponibile in digitale ‘Il Viaggio’, l’album della pianista e compositrice ligure Veronica Rudian

È disponibile in digitale “Il Viaggio” (http://ada.lnk.to/ilviaggio), l’album contenente 7 composizioni originali della pianista e compositrice borigotta Veronica Rudian.

Con l’album, distribuito da ADA Music Italy, Veronica Rudian vuole accompagnare l'ascoltatore in un viaggio introspettivo attraverso i quattro elementi fondamentali della natura, con lo sguardo rivolto alla Luna, che da sempre regola i cicli vitali sulla Terra e, con affetto materno, veglia sul corso delle nostre vite. L’album abbraccia una varietà di stili musicali, spaziando dal pop alla musica celtica e dal classico al contemporaneo.

Di seguito la tracklist dell’album: “Il Cammino”, “Luna”, “Il Viaggio”, “Terra”, “Acqua”, “Aria” e “Fuoco”.

La produzione artistica è di Veronica Rudian, registrazione, mixaggio e mastering sono a cura di PPG Studio di Pierpaolo Guerrini.

Nel corso degli ultimi mesi, Veronica Rudian, si è esibita a Pratovecchio Stia (Arezzo) in occasione del festival “Aspettando naturalmente pianoforte”, all’anfiteatro della rotonda di S. Ampelio e all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera (Imperia) e al Palazzo Milzetti di Faenza nell’ambito del MEI 2023 - Meeting delle Etichette Indipendenti, riscontrando sempre un grande successo di pubblico.

Nata a Bordighera il 15 giugno 1990, Veronica Rudian inizia a studiare pianoforte all’età di quattro anni. A otto anni è ammessa nella prestigiosa Accademia Pianistica F. Chopin di Padova, dove studia con il maestro Marian Mika. Nel 2006 si trasferisce a Varsavia per il perfezionamento delle musiche di Chopin. Nel 2007 consegue la licenza di teoria e solfeggio e di quinto anno presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo. Nel corso della sua carriera musicale Veronica ha anche ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2009 l'UNICEF le ha riconosciuto a Imperia i suoi meriti artistici, due anni dopo riceve la laurea Honoris Causa da parte dell’Università della Pace di Lugano. Nel 2011, sempre a Lugano, vince il Premio Donna dell'Anno, tra 900 donne candidate provenienti da tutto il mondo, diventando la terza italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento dopo l'ex tennista Lea Pericoli e la scienziata Rita Levi Montalcini. Nel 2012 e nel 2013 collabora con Donnie Herron, il polistrumentista di Bob Dylan, e l’anno successivo si esibisce ai Giardini del Principe a Loano. Nel 2014 suona in occasione del tour teatrale “Mi hanno rimasto solo” dell'attore romano Michele La Ginestra e l’anno successivo nella rassegna teatrale su Papa Francesco dal titolo “Il primo a chiamarsi Francesco”, con il cantautore Dario Baldan Bembo, Elisabetta Viviani e l'attore lombardo Franco Romeo. Lo scorso 1° gennaio partecipa alla 30ª edizione del Concerto di Natale per la Pace in Vaticano trasmesso su Canale 5 accompagnando al pianoforte la cantante Amy Lee degli Evanescence nel brano dei Beatles “Across the Universe” con la direzione del Maestro Adriano Pennino. Veronica Rudian è un’artista socialmente impegnata, nel 2009 prende parte al concerto di musica classica per Haiti dell’UNICEF a Bordighera, nel 2017 e 2018 si esibisce con proprie composizioni per i terremotati di Finale Emilia ed a favore della raccolta fondi per gli sfollati del Ponte Morandi e nel 2020 per la raccolta fondi Covid19 per Croce Rossa e Protezione Civile di Bordighera. La pianista ha composto anche colonne sonore, nel 2011 per il thriller "L'altro Lato" del regista toscano Giuliano Pagani e nel 2014 per il corto sulla guerra in Kosovo "La lettera" di Giuliano Pagani.