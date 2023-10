Sanremo: con la cena conviviale al Golf degli Ulivi il 2° meeting del Lions Club Host (Foto)

Si è svolto nei giorni scorsi come da programma per l’anno sociale 2023/2024 del Lions Club Sanremo Host, il 2° meeting organizzato dal Presidente Guido De Angeli presso il Circolo Golf degli Ulivi.

Nell'ambito delle cene conviviali dedicate agli eventi importanti della città di Sanremo, il Lions Club Sanremo Host, la sera del 24 ottobre ha avuto l'onore di avere come ospite e relatore l'architetto Sergio Maiga, presidente dell'ACI del Ponente Ligure e dal 2003 organizzatore dei rally moderno e storico di Sanremo, che ha intrattenuto i numerosi soci e ospiti presenti alla serata sul tema: Storia del Rally di Sanremo.

Il Presidente Guido De Angeli, appassionato rallista, già direttore di gara del rally mondiale unitamente ad altri entusiasti soci coinvolti, traccia un riassunto della serata: “abbiamo apprezzato molto l'intervento dell’amico Sergio Maiga, che ha fatto un escursus storico di questa grande gara del campionato mondiale che ha dato a Sanremo per circa 30 anni una enorme visibilità Internazionale. Negli anni 90 infatti si calcolava una affluenza di pubblico da tutt'Italia e dal mondo di oltre trecentomila persone. Molti i nomi dei grandi rallisti ricordati compreso il compianto sanremese Amilcare Ballestrieri con cui l’amico Sergio si è classificato 5* in una memorabile edizione. Anche oggi il rally moderno è una delle più ambite gare del campionato italiano così come il rally storico, che porta magnifiche auto d'epoca sulle nostre strade ripercorrendo il percorso del rally mondiale”.

Al termine dell'interessante e coinvolgente relazione, il Presidente dell’ACI del Ponente Ligure e organizzatore del Rally moderno e storico di Sanremo, che ha condotto da perfetto navigatore, ha ricevuto non solo molti applausi, ma anche domande dai soci del club sull’importanza del Rally di Sanremo, e dell’indotto economico e di immagine che valorizza a livello internazionale tutta la città.

Con grande soddisfazione il Presidente Guido De Angeli a nome del Lions Club Sanremo Host ha consegnato alla presenza del primo vicegovernatore Vincenzo Benza, all'architetto Sergio Maiga in ricordo della serata il guidoncino del Club e due libri pubblicati dal Club ‘Porte e Portali della Pigna di Sanremo’ e ‘Villa Matutiana a Sanremo al tempo dei Romani’ di Giacomo Mannisi e Anna Blangetti. Prossimo incontro il 5 novembre, dove il Lions Club Sanremo Host riceverà la visita del Governatore Oscar Bielli del Distretto 108 Ia3.