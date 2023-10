Sanremo: il 'borea' tra gli otto peggiori ospedali d'Italia, Forza Italia "Errori dell'Amministrazione"

È di oggi la notizia che Agenas, l’agenzia governativa per verificare il funzionamento delle strutture sanitarie, abbia individuato l’ospedale di Sanremo tra gli otto peggiori ospedali di Italia.

“Questo risultato – evidenzia Forza Italia di Sanremo - è la dimostrazione plastica di quanto più volte denunciato dal centrodestra cittadino e da Forza Italia: la mancata azione da parte del Sindaco Biancheri, che presiede il Comitato dei sindaci con Asl 1, verso la Regione al fine di garantire la tutela della salute nel ponente ligure e la incapacità assoluta dell’amministrazione Biancheri di garantire gli interessi della cittadinanza. Basti pensare che la commissione sanità del Comune di Sanremo è presieduta da un floricoltore ed è stata convocata di media non più di una volta all’anno in 5 anni”.

“E non c’è conferenza stampa che tenga – prosegue Forza Italia - come l’ennesimo annuncio di riapertura di un reparto prima chiuso, che possano in alcun modo giustificare il fallimento totale dell’amministrazione sanitaria nella città di Sanremo. Biancheri sarà orgoglioso del Suo lavoro. Ci si augura che il Presidente Toti ponga rimedio a questa situazione prendendola in mano direttamente, anche perché l’anno prossimo ci saranno le elezioni a Sanremo ed è giunto il momento di dare una rotta alla città anche in ambito sanitario”.

“Il Centrodestra unito – terminano gli azzurri - di cui Toti è espressione in Regione, è pronto a prendersi le proprie responsabilità per risanare i danni derivati da 5 anni di inerzia di Biancheri nella tutela della salute dei propri concittadini”.