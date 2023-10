Ospedaletti: martedì prossimo, un'intera giornata dedicata alla festa di Halloween

Anche ad Ospedaletti la giornata di martedì 31 ottobre viene dedicata ad Halloween. Dalle ore 16 apre il 'Mercatino agghiacciante' sulla Ciclabile con prezzi da..paura, il portico del Municipio diventa 'stregato' con il suo allestimento 'horror', e Piazza IV Novembre si trasforma in Piazza delle Torture con il brivido della sedia elettrica. Non poteva mancare l'apporto del Descu Spiaretè – associazione locale di volontari – che dalle ore 18 in piazza Sant'Erasmo propone il suo 'Aperi...zucca' con cioccolata calda e biscotti per i più piccoli e un assaggio di risotto alla zucca e bicchiere di vino per i più grandi al prezzo di 5 euro. Ci sono poi alcuni locali di Ospedaletti che propongono menù a tema, e dalle 20,30 arriva il 'truccabimbi e tattoo horror' in piazza della Fontana mentre dalle 20,45 ancora in piazza IV Novembre scatta il Magic Horror Show. La festa di Halloween a Ospedaletti finirà con la grande sfilata dei 'piccoli mostri' ai quali vengono regalati caramelle e dolciumi.



