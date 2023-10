Ventimiglia: mancato rispetto delle norme igieniche, multati due negozi etnici della città di confine

Nei giorni scorsi il dispositivo di controllo interforze già in atto a Ventimiglia è stato integrato, come convenuto nel corso dell’incontro tra il Prefetto di Imperia, dott. Valerio Massimo Romeo, ed il Comandante della Legione Carabinieri Liguria, Generale di Divisione Maurizio Ferla, dagli equipaggi della sezione motociclisti dei Carabinieri di Imperia che hanno vigilato sulle principali arterie cittadine con frequenti soste nel centro. I motociclisti, per le caratteristiche dei mezzi in dotazione, sono in grado di aumentare la mobilità e la rapidità degli interventi nelle vie spesso intasate dal traffico e nelle ore di punta.

Accanto alle moto dell’Arma, come ormai consuetudine, i Carabinieri di Ventimiglia sono stati affiancati nei controlli da Gendarmi Francesi che hanno effettuato, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale, verifiche congiunte nel corso del settimanale mercato cittadino.

L’intensificazione dei controlli in città ha visto anche l’impiego di personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Genova, che nel corso di un servizio straordinario pianificato unitamente ai Carabinieri di Ventimiglia, hanno proceduto ad una serie di accessi e verifiche ispettive presso alcuni esercizi pubblici di somministrazione di alimenti etnici. Nel corso di queste attività, concentrate principalmente nell’area del centro cittadino, sono state riscontrate diverse irregolarità, alcune delle quali piuttosto gravi e potenzialmente pericolose per la salute dei cittadini. Sono stati infatti sanzionati amministrativamente per violazioni che comportano il pagamento di somme rispettivamente pari ad 4.000 e 3.000 euro, i gestori di origine marocchina di un Intermarket ed il gestore di origine bengalese di un altro Minimarket, entrambi responsabili del mancato rispetto delle norme di igiene e omessa applicazione delle procedure di autocontrollo in materia di monitoraggio degli alimenti e smaltimento dei prodotti scaduti.

Continuerà anche nei prossimi giorni il controllo nella cittadina intemelia con la pianificazione di servizi dei Carabinieri di Ventimiglia con la Gendarmeria di Mentone, con i Carabinieri del NAS e dell’Ispettorato del lavoro che si affiancheranno all’imponente dispositivo interforze già in atto ed illustrato ampiamente dal Prefetto di Imperia a conclusione dei recenti Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.