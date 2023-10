Camporosso, crolla gronda in lamiera dalla scuola nuova. Le mamme dei bimbi: "Vorremo chiarimenti"

Cade una gronda in lamiera dal tetto della scuola poco dopo l'uscita pomeridiana degli studenti. Tragedia sfiorata venerdì pomeriggio a Camporosso Mare.

Probabilmente a causa del forte vento, che si è abbattuto sull'imperiese, una parte del tetto è precipitata nel cortile della scuola, per fortuna non ci sono stati feriti ma l'accaduto ha destato preoccupazione e timore tra i genitori.

"La gronda in lamiera fa parte di un edificio scolastico di recentissima costruzione, la cui data di apertura risale a settembre 2022" - fanno sapere alcune mamme che commentano preoccupate - "Dato che si è evitata la tragedia, siamo preoccupate perché alla luce di quanto successo non abbiamo la garanzia della sicurezza relativa all’edificio. Vorremo chiarimenti in merito".