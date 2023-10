Ventimiglia: ripristinati guardrail in salita Bastioni, Bonadonna "Non sarà l'unico intervento"

"Voglio ringraziare tutte le maestranze e l'assessore Calimera per il ripristino dei guardarail in salita bastioni".

"Non sarà l'ultimo in questa zona. - assicura la consigliere Bonadonna - Per ridurre il più possibile i disagi per chi vive lì sono previsti nuovi punti di illuminazione. Questa sinergia tra forze politiche di maggioranza ribadisce la piena unità di intenti politici di questa amministrazione".