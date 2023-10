Santo Stefano al Mare: con 'The Look of the Year', Marina degli Aregai incontra il mondo della Moda

Viviamo circondati dalla moda, gli abiti e le scarpe ma non solo… film, auto, cibi, pensieri (esplicitati nei social). Non possiamo negare che la nostra società sia dominata dalle regole del ‘costume’ dove tutto sembra confondersi in un mercato di immagini e dove alla fine ogni look sembra legittimato dalla originalità simulata o autentica. The Look of The Year, la rassegna che in questi giorni vede impegnati in un sano e leale confronto almeno una cinquantina tra ragazzi e ragazze selezionati da agenzie provenienti da tutto il mondo, è alla sua 40° edizione e ha all’attivo il lancio di modelle quali Cindy Crowford, Linda Evangelista, Gisele Bundchen e altre importanti testimonials.



Nella splendida location di Marina degli Aregai, ieri sono approdati questi coraggiosi ragazzi sotto l’organizzazione di Eventsworld, per confrontarsi sui canoni della bellezza e del glamour e magari, perché no? Stravolgerli. Sarà cosi? Lo scopriremo presto, dopo tre giorni di lavoro, il 30 ottobre alle 17,30 all’Ariston, teatro di un’altra importante competizione da quasi un secolo, sfileranno e verranno premiati i vincitori di questa importante rassegna dedicata al modo di guardare e interpretare il mondo della moda.



The Look of The Year Fashion Awards è il riconoscimento che ogni anno viene assegnato non solo a chi indossa crea e produce moda in tutto il mondo, ma anche a chi la promuove e fa conoscere un nuovo modo di creare e interpretare il mondo del fashion.

The Look of The Year è alla sua terza edizione qui a Marina degli Aregai location non solo di moda ma sinonimo di qualità e professionalità. A fare gli onori di casa ieri sera all’inaugurazione assieme al direttore Liborio Lucchese è stata Lorena Asprella che ha portato il saluto della Presidente Beatrice Parodi e di tutto il Gruppo.