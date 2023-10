Taggia: lunedì prossimo la firma dei contratti di comodato d’uso per la realizzazione delle Case di Comunità nei locali della stazione ferroviaria

Lunedì 30 ottobre 2023, alle ore 10.30, saranno firmati i contratti di comodato d’uso per la realizzazione di due nuove Case di Comunità, a Ventimiglia e a Taggia. La sottoscrizione avverrà nella futura sede di quest’ultima: il primo piano della stazione ferroviaria di Taggia.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Si tratta di un momento decisivo. Passaggio fondamentale per la realizzazione di questo importante presidio, uno dei cinque nuovi poliambulatori che andranno a integrare il futuro e moderno sistema sociosanitario provinciale; anche in vista della realizzazione del nuovo ospedale provinciale che sorgerà sul nostro territorio comunale.”

Le Case di Comunità sono, infatti, strutture che entreranno a fare parte del Servizio Sanitario Regionale e sono previste dalla legge di potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche. Strutture polivalenti che garantiscono le funzioni di assistenza sanitaria ordinaria e di prevenzione, un punto di riferimento per i cittadini.

Interverranno durante l’evento istituzionale che precederà la sottoscrizione dei contratti:

- Mario Conio, Sindaco di Taggia;

- Umberto Lebruto, Amministratore delegato di FS Sistemi Urbani;

- Luca Filippo Maria Stucchi, Direttore generale dell’Asl 1 Imperiese;

- Flavio Di Muro, Sindaco di Ventimiglia;

- Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia;

- Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria;

- Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti.

Durante la mattinata verrà presentato il progetto. Questo prevede la realizzazione dei poliambulatori, su una superficie pari a circa mille metri quadri, al primo piano della stazione ferroviaria di Taggia. La firma del 30 ottobre arriva a seguito della recente approvazione da parte di Asl 1 Imperiese dello schema di contratto che impegna le società del Gruppo FS Italiane (FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana) a concedere l’utilizzo dei locali.