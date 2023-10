Imperia: domenica l'elezione dei delegati per i congressi nazionali e regionali di Sinistra Italiana

Domenica 29 ottobre, nella sala convegni di via Schiva 48 (ex Renzetti) di Imperia, si terrà il terzo congresso di Sinistra Italiana, partito nato nel 2017 con segretario nazionale Nicola Fratoianni, in provincia di Imperia è rappresentata dal coordinatore Lucio Sardi già consigliere comunale imperiese per la lista Alleanza Verdi Sinistra.



Nel congresso saranno presentate due diverse mozioni congressuali e si eleggeranno i delegati al successivo congresso regionale e a quello nazionale che si terrà a Perugia alla fine di novembre. I gruppi dirigenti provinciali e regionali saranno rinnovati in una seconda fase congressuale dopo il congresso nazionale. L'appuntamento di domenica mattina sarà quindi dedicato alla discussione politica.



"Gli argomenti certo non mancano, vista la situazione difficilissima internazionale e vista la legge finanziaria che si prospetta nel nostro paese, del tutto inadeguata a fare fronte al suo impoverimento complessivo. - spiegano dal partito - Sarà confermato il solido rapporto, nella reciproca autonomia, con Europa Verde, con cui intendiamo proseguire la positiva esperienza del gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra anche alle prossime elezioni europee. Saranno presenti al congresso le forze politiche, sociali e associative che sono le nostre interlocutrici nella creazione dell'ambizioso obiettivo di costruire un'alternativa alla destra al governo, in Italia come in Liguria".