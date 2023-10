Studio Aschei Cna Imperia, presentano un Corso Gratuito di Operatore Tecnico di Sicurezza

Ecco un corso che assicura l’assunzione come operatore tecnico di sicurezza l’ OTS. Dopo la frequenza al corso con una serie di lezioni pratiche e teoriche si ha una assunzione per lavorare nel mondo della sicurezza per poi diventare GPG. In un mondo in costante evoluzione, le aziende richiedono sempre di più personale altamente preparato per far fronte alle sfide della sicurezza. L'improvvisazione non è più accettabile e la buona volontà da sola non basta. Il problema della disoccupazione è, senza dubbio, influenzato dai bassi stipendi e dalla mancanza di preparazione dei giovani. È il momento di cambiare questa situazione.

Dice Aschei, portavoce di Cna Imperia per la formazione: "Crediamo fermamente che se le aziende devono pagare di più, devono anche avere di più - cioè personale altamente preparato. Grazie alla Regione Liguria che ha ben compreso questa esigenza e ha stanziato risorse significative per iniziative che preparano giovani e meno giovani per il mondo del lavoro ci sono oggi queste opportunità. Questo è un passo avanti fondamentale perché le aziende possono ora trovare personale con almeno una base di conoscenze solide per affrontare il lavoro che andranno a svolgere. Le persone che desiderano lavorare e sappiamo sono molte hanno così, frequentando un corso gratuito anche modo di capire e conoscere bene il lavoro prima di essere inseriti in azienda."

In questo contesto, Studio Aschei e Cna Imperia, sono lieti di annunciare un eccezionale Corso Gratuito di Operatore Tecnico di Sicurezza (OTS) in Liguria. Questo corso rappresenta un'opportunità straordinaria per coloro che desiderano entrare nel campo della sicurezza, con l'assoluta garanzia di assunzione al termine del percorso formativo.

I dettagli del corso includono:

Località: Un corso a Sanremo e uno a Savona

Durata del Corso: 300 ore più stage in azienda

Requisiti: Disponibilità a imparare, determinazione a costruire una carriera di successo, [Inserire altri requisiti specifici]

Questo corso GRATUITO preparerà i partecipanti con le conoscenze e le competenze necessarie per eccellere come Operatori Tecnici di Sicurezza, un settore in costante crescita.

Per ulteriori informazioni e per candidarti a questa incredibile opportunità, si può scrivere all'indirizzo email: info@studioaschei.it o compilare questo modulo di manifestazione di interesse per essere richiamati: https://forms.gle/QALGWR58wG3okPWh9

Non aspettare, il tuo futuro inizia ora! Unisciti a noi in questa eccitante iniziativa che cambierà la tua vita e aiuterà a colmare il divario tra la preparazione e l'occupazione.