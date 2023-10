Sanremo: polizia ferma giovane ladro seriale, aveva appena rubato un cellulare

La Polizia di Sanremo ha risolto a tempo di record il caso di furto di un cellulare. Il fatto è accaduto lunedì quando, intorno alle 17, all'altezza di piazza San Siro, una pattuglia è stata fermata da un anziano privato del suo smartphone.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e attraverso le telecamere di videosorveglianza cittadina scansionate in tempo reale, è stato possibile risalire al ladro. Si tratta di un 22enne originario di Savona che vive da tempo a Sanremo. Un individuo già noto alle forze dell'ordine. Un ladro seriale se si pensa che soltanto l'anno scorso aveva collezionato ben 25 denunce, per aver rubato generi alimentari, cellulari, capi di abbigliamento, senza contare che nel suo curriculum figurano anche insolvenza fraudolenta, tentata rapina e altri reati.

Dopo pochi minuti dal furto, gli agenti hanno intercettato l’autore del reato che si stava avvicinando con fare spedito alla propria abitazione. Vistosi scoperto, il 22enne ha consegnato spontaneamente agli agenti la refurtiva consistente in un telefono cellulare. La Polizia l'ha tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida della misura pre-cautelare.

La vittima del reato nel frattempo ha denunciato il furto in Commissiariato. Svolti gli atti necessari, l'anziano ha voluto esprimere al Dirigente del Commissariato la dott.ssa Anna Leuci, un accorato ringraziamento e ha consegnato un bigliettino, scritto di suo pugno. Nel foglio l'uomo si complimentava per l’operato degli agenti, per l’efficienza e la tempestività dimostrate, visto che in soli 20 minuti, era tornato in possesso del proprio cellulare.

Dalla dettagliata ricostruzione della vicenda, dal quadro delineato in ordine alla declinazione della commissione di reati predatori compiuti negli ultimi mesi e soprattutto grazie all’azione sinergica svolta con la Procura della Repubblica è stato assicurato alla giustizia un “ladro” seriale diventato un vero e proprio incubo per i commercianti e i cittadini sanremesi. A seguito dell’udienza di convalida celebrata nella mattinata odierna il GIP ha convalidato l’arresto e disposto l’accompagnamento in carcere del 22enne.