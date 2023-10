Messa in sicurezza del territorio, dalla Regione 430mila euro per Chiusavecchia

430mila euro è la somma che verrà destinata a Chiusavecchia per il secondo lotto dei lavori di sistemazione e consolidamento di un’ampia porzione di versante sulla sponda sinistra di un piccolo affluente del torrente Impero situata nella zona del Santuario di Nostra Signora dell’Uliveto e del cimitero.

Il finanziamento verrà concesso dalla Regione Liguria, che ha messo a disposizione oltre 3,5 milioni di euro per sei interventi di messa in sicurezza del territorio da ponente a levante, ritenuti prioritari e particolarmente attesi.

“Prosegue il nostro lavoro di messa in sicurezza del territorio, con operazioni particolarmente importanti da Ponente a Levante" – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone – "Si tratta di interventi che esulano dalla gestione dell’emergenza e sono frutto di una programmazione pluriennale realizzata di concerto con i comuni, che ha l’obiettivo di incrementare la resilienza del territorio. I progetti riguardano diversi tipologie di operazioni e rivestono carattere di priorità: si tratta di messa in sicurezza di versanti, ricostruzioni di argini, realizzazione di difese a mare, ma anche la sistemazione di rii con realizzazione di opere idrauliche strutturali. In questo modo accompagniamo i comuni, che hanno investito in progettualità, supportandoli nel reperire risorse e nella realizzazione, per dare risposte concrete in termini di riduzione del rischio idrogeologico”.