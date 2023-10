Sanremo: iniziata la costruzione della gru per il parcheggio di piazza Eroi, crono programma rispettato (Foto)

E’ iniziata nelle ultime ore la costruzione della grande gru da 50 metri, all’interno del cantiere di piazza Eroi Sanremesi. E’ propedeutica alla fase di scavo vera e propria, che inizierà nel mese di novembre.

Fino ad ora sono stati fatti tutti i sotto servizi e anche l’installazione della ‘palificazione’ che consentirà di evitare problemi ai palazzi a fianco della futura struttura. A breve saranno installate le protezioni del cantiere che sarà totalmente ‘pannellato’ per isolarlo dall’esterno.

Intanto dal Comune confermano che il crono programma dei lavori è regolare e che, per il momento non si sono registrate problematiche di sorta. Ovviamente adesso, con l’installazione della gru, partiranno i lavori più importanti, per poi costruire sotto terra il parcheggio vero e proprio.

Il progetto, curato dal pool di ingegneri Pierfrancesco Russo, Giovanni Rolando e Giuseppe Andrea Campagna, coadiuvati dal geologo Roberto Castellano e dall'archeologo Claudio Mastrantuono, prevede la realizzazione di 201 posti auto, distribuiti su tre piani interrati per una superficie complessiva di 6.000 metri quadri, con una nuova piazza pedonale di 3.300 metri quadri rivestita di pietra locale.

L'opera viene realizzata con la formula del leasing in costruendo, un partenariato pubblico privato che prevede la progettazione esecutiva, il finanziamento, la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 20 anni del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi, per un totale di 13 milioni di euro in 20 anni.