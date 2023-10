In pensione due appuntati dei Carabinieri di Ventimiglia e Santo Stefano al Mare

Cerimonia di congedo presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia dove, al termine di una lunga carriera trascorsa nell’Arma, sono stati salutati gli Appuntati Scelti Q.S. Alessandro Fissore e Vito Inzerillo. L’appuntato Fissore, originario della provincia di Cuneo, è entrato tra le fila dell’Arma nel 1982, prestando servizio presso i Battaglioni Mobili di Milano e di Genova, poi dal 1997 i servizi presso le Stazioni di Alassio e Limone Piemonte e dal 2002 al 2008 presso le Aliquote Radiomobili di Borgo San Dalmazzo e Ventimiglia, terminando il proprio servizio con un lungo percorso presso il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia.



Si è arruolato, invece, nel 1986 l’appuntato Vito Inzerillo, sposato e padre di due figli, che dopo il consueto periodo di formazione ha svolto servizio presso l'ex frontiera tra Clavière e Monginevro, dal 1994 è stato in forza alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Torino e dal 1998 al 2017 alla Stazione di Santo Stefano al Mare, terminando la carriera alla Compagnia di Sanremo ove ha svolto il delicato incarico di operatore di Centrale Operativa. I due militari, prima di essere collocati in congedo, sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Marco Morganti, il quale ha espresso il proprio ringraziamento per l’attività svolta nell’Arma e al servizio dei cittadini, augurando ai due neo pensionati, ogni bene.