Bordighera: interpellanza di Giuseppe Trucchi (Insieme) sulla situazione dell'Ospedale S.Charles

"Alla luce dei gravi avvenimenti che hanno riguardato l'Ospedale S.Charles di Bordighera nelle ultime settimane ho depositato in previsione del prossimo consiglio comunale previsto per il mese di Novembre una interpellanza che pone alcune domande molto precise ma mai definitivamente chiarite". Ad informarne è Giuseppe Trucchi del gruppo 'Insieme' che anticipa le domande poste all'amministrazione comunale: "La attuale fase di transizione sino al 1 Gennaio 2024 da quale Ente è gestita e con quali modalità? Il piano economico finanziario è sicuramente sostenibile oppure sono previste modifiche considerando che all'atto della firma del contratto erano stati posti dubbi circa le spese necessarie per il Pronto Soccorso? Quali saranno i reparti in funzione da Gennaio? A che punto è il reclutamento del personale medico e infermieristico considerando anche la turnistica H24 e le reperibilità? Quale sarà il destino della Casa della Salute attualmente avviata a Bordighera? Spero che i cittadini partecipino al Consiglio per ascoltare le risposte".