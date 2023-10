Imperia: venerdì prossimo al centro sociale 'La Talpa e l'Orologio' il film 'C'era una volta in Italia'

Organizzato da Aifo Imperia e dalla ‘Talpa e l'Orologio’, si svolge venerdì prossimo alle 21 nella sede del centro sociale imperiese la proiezione del film ‘C'era una volta in Italia - Giacarta sta arrivando’ di Federico Greco e Mirko Melchiorre.

E’ un film sulla distruzione del sistema sanitario pubblico e non solo. La serata si collega alla 7a edizione del Festival della Cooperazione Internazionale ‘Mare Omnium’, appena conclusosi ad Ostuni, che ha avuto come tema ‘Città e Comunità sostenibili ed inclusive nel Mediterraneo’, che ha trattato di un Mediterraneo che non deve più essere considerato un mare Nostrum, ma un mare di tutti, che unisca le terre e consenta una convivenza civile e sia promotore di accoglienza. Interverranno anche alcuni rappresentanti del movimento ‘Fridays for Future’.