Alcuni migranti sono stati fermati dalla Polizia Stradale mentre camminavano a piedi verso la Francia, sull’Autostrada dei Fiori, nella zona di Taggia.

Non si sa dove i migranti siano entrati in A10 oppure se siano scesi da qualche mezzo pesante. Gli agenti della Polstrada li hanno accompagnati al comando per essere identificati.