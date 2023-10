Riaperta l'autostrada A8 in Francia a Nizza: code in diminuzione ma a Ventimiglia ancora molti Tir ammassati

E’ stata riaperta verso le 13 l'autostrada A8 Escota all’altezza di Nizza, chiusa stamattina per una frana. E’ stata una colata di fango a paralizzare la A8 in direzione Francia, con le code che, sulla A10 sono arrivate a 20 km, anche a causa di un incidente tra Sanremo e Bordighera.

Il traffico dei mezzi pesanti è tornato e, quindi, non è più attivo lo stop ai Tir e ai camion sopra le 7,5 tonnellate, all’altezza di Ventimiglia. Per ora, tornando alla A8 Escota, rimangono chiuse a tempo indeterminato le rampe di accesso agli svincoli 54 (Nizza Nord) e 55 (Nizza Est).

Al momento la situazione sulla A10 è tornata pressoché alla normalità, tranne che alla barriera di Ventimiglia dove, da questa mattina, si sono ammassate decine di Tir per il divieto di accesso in Francia. Ora servirà qualche ora affinchè i mezzi possano rimettersi in marcia verso il paese transalpino e, quindi, verso i paesi di destinazione.