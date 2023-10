Maltempo sulla nostra provincia: Vigili del Fuoco al lavoro per liberare alcune strade da alberi caduti

Serie di interventi dei Vigili del Fuoco, nelle ultime ore in tutta la provincia di Imperia. Per fortuna, almeno per il momento, non si registrano frane sulle strade di montagna, nonostante le piogge di oggi e dei giorni scorsi.

I pompieri del Comando provinciale e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia, hanno dovuto operare per liberare alcune strade dalla caduta di alberi e rami. Le operazioni si sono svolte, in particolare, a Ventimiglia in frazione Latte, a Badalucco in Valle Argentina e in Valle Impero.