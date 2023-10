Maltempo in Costa Azzurra e sul Ponente: A8 chiusa a Nice Nord e code in A10 verso Ventimiglia

Mentre in provincia di Imperia piove e, almeno per ora, non si registrano particolari danni o disagi, in Costa Azzurra, sulle Alpi Marittime e nel Var, i dipartimenti sono nuovamente posti sotto vigilanza. Allerta ‘arancione’ per piogge e allagamenti sulle Alpi Marittime e ‘gialla’ per temporali, piogge e allagamenti nel Var.

Météo France prevede pioggia intensa in arrivo dal Mediterraneo. Le cumulate attesa andranno tra i 60 e gli 80 mm in breve tempo, e occasionalmente 100 mm sotto i temporali più forti e meno mobili. Raffiche di vento sono previste fino a 60-80 km/h.

Sull’autostrada A8, in direzione Aix en Provence dopo lo svincolo di Nice Nord, chiusura momentanea per una frana di fango. Problemi, quindi, per chi si dirige verso la Francia. Sulla A10 Genova-Ventimiglia è stato istituito il divieto di circolazione ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra Ventimiglia e Mentone in direzione Francia mentre una coda di 2 km è presente tra Bordighera e Ventimiglia, sempre in direzione Francia, a causa delle condizioni meteo.