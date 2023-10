Combattimenti tra cani, nuova udienza in tribunale: ascoltato un ispettore di polizia

Si è aperto oggi, in tribunale ad Imperia, il dibattimento per il processo per associazione a delinquere, maltrattamento di animali e organizzazione di combattimenti tra cani, che segue l’articolata inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Imperia nel 2015.

Un giro di scommesse clandestine e compravendita o scambio di cani. Al centro un allevamento di cani destinati, secondo l’accusa, ai combattimenti. E' partita da qui l’indagine del Commissariato di Ventimiglia e della Squadra Mobile di Imperia che vedrebbero reati consumati tra le province di Imperia, Milano e Torino e in Serbia.

Il 31 marzo furono 11 le persone rinviate a giudizio mentre oggi, per alcuni di loro è stata emessa la sentenza di non luogo a procedere per la prescrizione. Oggi è stato ascoltato un ispettore di Polizia che, all’epoca dei fatti aveva seguito le indagini. Ha raccontato al Giudice quanto scoperto il primo giorno delle indagini, il 5 novembre del 2015.

Sul banco degli imputati 5 persone: Maurizio e Alessandro Accardo, Stefano Bassanese, Domenico Surace e Maurizio Vicinanza. L'udienza è stata aggiornata al 28 novembre prossimo