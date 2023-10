Verso un mondo sempre più digitale: in Confartigianato il corso di informatica base tenuto da Ieo

L’informatica e la tecnologia rappresentano ormai da più di un decennio uno degli aspetti che caratterizzano la vita di tutti i giorni, in particolare il lavoro. In questa era di interconnessione, molte persone che lavorano da diversi anni e paradossalmente anche i giovani, con l’avvento di tablet e smartphone, conoscono molto poco molti aspetti del pc.

Per questo motivo e alla luce delle risposte venute fuori da un recente sondaggio sui social network, la Confartigianato della provincia di Imperia ha deciso di proporre un corso di informatica per far conoscere gli aspetti base, da come creare e gestire file e cartelle fino alla creazione e alla gestione di un account mail.

Le lezioni del corso sono state affidate a Lorenzo Buscaglia dell’azienda IeO di Sanremo, impresa che da quasi 35 anni rappresenta il punto di riferimento dell’innovazione tecnologica e dell’assistenza aziendale orientata da sempre a guidare le aziende verso il futuro digitale.

Le 12 ore del corso di informatica si svolgeranno nella sede della Confartigianato a Sanremo, in Corso Nazario Sauro 36, dalle 18 alle 20 tutti i giovedì a partire dal 9 novembre e fino al 14 dicembre. È consigliato avere un computer ma sarà anche possibile seguire ed essere seguiti differentemente.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

· Introduzione e programmi principali

· Tipologia di file (doc, jpg, pdf)

· Creazione di file e cartelle

· Gestione file e cartelle (rinominazione, taglia, copia, incolla)

· I browser e l'utilizzo base di un motore di ricerca

· Gestione download per prevenire virus

· Creazione di un account mail (sia da pc che da mobile)

· Utilizzo base di gmail o programma mail alternativo (sia da pc che da mobile)

Per informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184 524517.