Emergenza carceri: il sindacato USPP ha incontrato a Genova il Consigliere Regionale Mabel Riolfo

Emergenza carceri, denuncia l'USPP, il sindacato della Polizia Penitenziaria che, in Regione a Genova, con una delegazione composta dai segretari Guido Pregnolato, Stefano Gaiero e Cosimo Galluzzo, ha incontrato il Consigliere Regionale Mabel Riolfo.

Carenza di personale, sovraffollamento e gestione dei detenuti psichiatrici, queste le tematiche principali esposte in un documento consegnato all'esponente della Lega. “La situazione è drammatica in tutta la regione - dichiara Guido Pregnolato – e a Sanremo, a fronte di 223 posti letto, sono presenti circa 282 detenuti. A Genova l'indice di sovraffollamento è altissimo: solo a Marassi sono presenti circa 160 detenuti oltre la capienza regolamentare. Ma a preoccupare maggiormente è la presenza di detenuti affetti da patologie psichiatriche, troppo spesso protagonisti di violenze all'interno delle sezioni che richiedono una gestione differenziata, di tipo sanitaria e non esclusivamente custodiale”.

“Ringraziamo il Consigliere Regionale Riolfo per la sua sensibilità sulla questione penitenziaria - termina il sindacalista - auspichiamo ora che si apra un tavolo di confronto tra Regione e sindacati, affinché si individuino delle strategie di intervento mirate a diminuire il disagio lavorativo della Polizia Penitenziaria”.