La notte di Halloween a Sanremo: cena e party a Villa Noseda

Villa Noseda Sanremo quest’anno decide di travestirsi per celebrare la notte più spaventosa dell’anno con un super evento, proponendo ottimo cibo, show e intrattenimento per tutta la notte.

L’occasione perfetta per inaugurare l’inizio di una lunga stagione invernale che accompagnerà gli ospiti con tante sorprese e novità.

Il 31 ottobre Villa Noseda presenta “Halloween in Villa” l’appuntamento più terrificante dell’anno in una location elegante e versatile che si presta in maniera eccellente ad accogliere gli ospiti durante la cena e il party dopocena.

Il ristorante sarà aperto regolarmente durante il servizio della cena che avrà luogo dalle 21:00 con il menù alla carta che propone piatti con materie prime di qualità uniti a studio e innovazione dei prodotti senza dimenticare la tradizione.

Terminato il servizio, il locale verrà trasformato per accogliere e inaugurare il grande party di Halloween con scenografie e allestimenti a tema per immergersi in una vera e propria notte spettrale.

L’evento avrà inizio dalle 00:30, la protagonista principale sarà la musica e l’intrattenimento con un dj set che farà ballare e divertire tutti i partecipanti fino a tarda notte.

Un’appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della cucina e del divertimento. È possibile e fortemente consigliato prenotare un tavolo per la cena oppure per il dopocena.

Corso Inglesi 1, Sanremo (IM) 18038

+39 335 1861905

reservations@villanosedasanremo.com