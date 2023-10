Imperia: sabato prossimo alle opere parrocchiali di via Verdi lo spettacolo 'Pinocchio illustrato'

Sabato prossimo alle 16, al teatro delle opere parrocchiali di via Verdi ad Imperia, secondo appuntamento della rassegna teatrale ‘Teatro in famiglia’, a cura del Gruppo Famiglia della parrocchia di San Maurizio.

Andrà in scena ‘Pinocchio illustrato’ con Pietro Fabbri, volto storico del teatro della Tosse che incanterà grandi e piccini con la storia del burattino più famoso di tutti i tempi. A seguire merenda per tutti offerta dal panificio Blengini. Biglietto 10 euro. Per info e prenotazioni: 3382883401.