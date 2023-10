Nove nazioni e cinque regioni per il successo del workshop internazionale di Sanremo Outdoor

E' terminata ieri la seconda edizione 2023 del workshop della riviera dedicato all’outdoor e alla destagionalizzazione turistica attraverso gli sport all’aria aperta. Ideato dal Comune di Sanremo insieme al Tavolo del Turismo e organizzato da Sanremo Outdoor, il Workshop Internazionale ha dato agli operatori turistici della provincia un’opportunità unica di incontro (nella sala privata del Casinò) con i tour operator giunti a Sanremo da Svezia, Olanda, Danimarca, Austria, Francia, Spagna, Belgio, Germania e Inghilterra, oltre che da Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto.

Il ricco programma proposto, ha dato modo ai ventidue partecipanti di trascorrere tre giorni all’insegna della conoscenza della nostra città, di alcuni paesi dell'entroterra, di gustare e degustare diverse delle nostre eccellenze enogastronomiche e di essere protagonisti di un percorso immersivo nel territorio, accompagnati dallo staff di Sanremo Outdoor. Grande stupore e ammirazione hanno destato in particolare la scoperta della Pigna, della pista ciclabile e di tutte le opportunità offerte dal nostro ambiente e dal nostro clima per le attività all'aperto.

Sanremo Outdoor è una rete di strutture pubbliche e private che collaborano fattivamente per offrire un’esperienza di vita sana e sportiva all’aria aperta. Sono già 38 i comuni del territorio che aderiscono a Sanremo Outdoor che ha come capofila il Comune di Sanremo, coadiuvato dal Consorzio Forestale Monte Bignone a cui sono demandati gli aspetti tecnici per la selezione e il monitoraggio dei percorsi, allo scopo di poter offrire un prodotto fruibile e di grande qualità all’interno di un contesto unico per le sue peculiarità climatiche ed orografiche.