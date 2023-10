Il Comune di Ventimiglia assume tre agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato

Il Comune di Ventimiglia ha pubblicato il bando per l'assunzione di tre agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato, di cui uno con riserva a favore di volontari delle FF.AA.

Tra i requisiti specifici vi sono: un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, il possesso della patente B o superiore, il non trovarsi nello status di obiettore di coscienza e l’idoneità psico-fisica alla specifica mansione.

“Si tratta di un bando molto atteso, che non veniva indetto da anni, e che per noi costituisce un primo fondamentale tassello del “Patto per Ventimiglia Sicura”, il primo importante punto del nostro programma di mandato – dichiara in merito il sindaco, Flavio Di Muro - procederemo quindi con le assunzioni di Agenti di Polizia Locale anche per garantire il turno serale, ad oggi limitato a particolari circostanze visti i numeri insufficienti. Continueremo con gli investimenti nel corpo di Polizia Locale ed in materia di sicurezza per dotarci di tutte le strumentazioni e misure possibili volte a garantire maggiore tranquillità ai nostri concittadini”.

Sarà dunque possibile presentare le domande dal giorno 23 ottobre alle 8 al 13 novembre alle 23.59, per via telematica tramite il portale unico di reclutamento www.inpa.gov.it accedendo tramite SPID o CIE, non essendo ammesse altre modalità di invio. Tutte le informazioni inerenti il bando di concorso saranno disponibili, oltre che sul portale unico del reclutamento InPA, anche sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso al seguente link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6afca758a81f424f968137174e9ac8da