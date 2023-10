Un'auto, che era parcheggiata in via Colombo a Diano Marina, è andata completamente distrutta da un incendio divampato per cause ancora in via d'accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, che hanno spento le fiamme ma non hanno potuto evitare la distruzione del mezzo. Indagini dovranno essere svolte per risalire alle cause.