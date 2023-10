Aurigo: l'Amministrazione comunale festeggia i nuovi nati, la cerimonia in Comune (Foto)

Si è svolta nel pomeriggio una piccola festa di benvenuto per i quattro bambini nati negli ultimi mesi da genitori residenti nel comune di Aurigo. La cerimonia si è svolta presso la sala Consigliare del comune dove i neonati degli ultimi 8 mesi con i genitori sono stati ricevuti dal sindaco Angelo Arrigo, dalla vice sindaco Deborah Oppia, dall'Assessore ai Servizi Sociali Fatima Trincheri e dalla consigliera Franca Mela.

Il Sindaco si è congratulato con le neo mamme e papà elogiando una scelta che spesso oggi è considerata coraggiosa, senz'altro impegnativa, ma che da sempre è il naturale coronamento della vita di coppia, augurando un futuro di soddisfazioni ed assicurando la vicinanza del comune per le necessità future al fine di superare insieme quelle difficoltà aggiuntive, in termini di servizi, che devono affrontare le famiglie che decidono di vivere in un piccolo paese dell'entroterra. Ai piccoli è stato donato un utile pensiero ed un omaggio floreale per le mamme, offerto dagli amministratori presenti ed è seguito un momento di condivisione con un brindisi beneaugurale ai neo cittadini.

“E' un'occasione di festa voluta dall'Amministrazione che ha carattere di eccezionalità per il nostro paese – dichiara il Sindaco Angelo Arrigo – tenuto conto delle dimensioni anagrafiche attestate a 333 residenti, di cui 131 ultrasessantenni. La circostanza, oltre che costituire motivo per congratularci con i neo genitori, vuole mettere in evidenza l'importanza della scelta, anche per le giovani coppie, di vivere in un paese che certo non offre tutti i servizi della città, ma che assicura un ambiente più vivibile ed in cui prevalgono ancora i valori di vicinanza e condivisione. Inoltre, a coronare il clima di festa, da indiscrezioni che circolano in paese, sembra che il 'buon esempio' sia seguito da altre due coppie che sono in dolce attesa e nei prossimi mesi incrementeranno ulteriormente i numeri della nostra popolazione. Ci auguriamo che nel futuro siano sempre più valorizzate le nostre piccole comunità e lavoriamo ogni giorno per migliorare la vivibilità e rimuovere quelle problematiche, piccole o più impegnative, confidando nella determinante collaborazione delle istituzioni, in particolare dell'Amministrazione Regionale, sempre sensibile e vicina alle esigenze delle nostre comunità. Ogni nostro sforzo sarà sempre volto a far conoscere e promuovere la bellezza ed i vantaggi del vivere il nostro entroterra cercando di realizzare gli interventi necessari per migliorarne la fruibilità e rimuovere ogni possibile ostacolo”.