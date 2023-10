Sanremo: donna sfrattata dorme in auto da giorni, lettera 'aperta' al Sindaco Alberto Biancheri

Lettera ‘aperta’ al Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, per la vicenda di Cristina Folchi, la donna matuziana sfrattata per morosità e senza lavoro, che dorme in auto da una settimana e che ha dovuto affidare tre cani e due gatti ad una amica, perché impossibilitata ad accudirli. E’ stata invia da Luca De Pasquale, attivista di un movimento per i diritti civili e umani.

“Le scrivo a nome mio e di molti cittadini di Sanremo per segnalarle una situazione che riguarda un vicenda abbastanza grave, riportata anche dalla stampa locale. Il 16 ottobre la polizia ha effettuato un ordine di sfratto per Cristina Folchi, 66enne residente in zona San Martino. Attualmente la donna dorme nella propria auto da tre giorni, ha problemi di salute e, inoltre, deve provvedere ai suoi 2 cani e 3 gatti. E’ senza lavoro, senza un reddito, senza una pensione e gli è stato negato anche il reddito di cittadinanza per motivi a me sconosciuti. Oltretutto uno dei sui animali ha una patologia grave che necessita cure molto costose. La signora Cristina si è rivolta agli assistenti sociali del comune per chiedere un alloggio, ma gli è stato detto che l'unica soluzione possibile al momento, sarebbe una branda in dormitorio dalle 20 alle 8. Credo che questa soluzione sia inaccettabile, visto la precaria situazione dopo lo sfratto, l'impossibilità di poter lavorare, dovuto dall'età avanzata e dallo stato di salute, serva una soluzione migliore e più stabile. Le chiedo, le chiediamo cortesemente di verificare personalmente questa vicenda per trovare una soluzione, almeno abitativa, per questa signora, vista la sua impossibilità, e non volontà, di potersi sostentare in modo dignitoso, come dovrebbe essere, soprattutto perché soggetto estremamente fragile. Purtroppo l'unico aiuto al momento è arrivato da qualche amico e da una raccolta donazioni, che purtroppo dureranno ben poco. Siamo fiduciosi nella sua figura di Sindaco, ma anche in Alberto Biancheri essere umano, affinché questa situazione si possa risolvere in modo favorevole e in breve tempo per la signora, almeno abitativa”.