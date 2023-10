Falso medico all'ospedale di Bordighera: un dottore "In tanti hanno esperienza ma non possono partecipare ai bandi"

Un nostro lettore, il Dott. Leonardo Kogliodima, ci ha scritto per commentare la vicenda legata al ‘falso medico’ all’ospedale Saint Charles di Bordighera:

“Leggo di falsi medici operanti in al Ppi di Bordighera, pare forniti da cooperative ed in assenza quindi di controlli basandosi solo su quanto dichiarato dal sedicente medico ma il tutto motivato dal notevole ritorno economico che, intorno alla attuale crisi del personale medico, si è scatenata. In realtà vi sarebbero altri medici (pensionati) e medici veri, che potrebbero venire utili in questo momento. Ma ad essi non è possibile accedere ai relativi bandi di avviso pubblico semplicemente perché in mancanza del requisito specifico richiesto ovvero della specializzazione, pur avendo in quello specifico campo lavorato in un ospedale pubblico per decenni, avere ricoperto ruoli di responsabilità ed aver di fatto mandato avanti servizi anche da soli. Oggi non sono ritenuti idonei a soddisfare i requisiti del bando pubblico e quindi non possono concorrere. Bene, penso che non vi siano parole per descrivere questa schizofrenia che mai avrei pensato di vedere dopo 40 anni di attività. Ma oggi la situazione è questa: privato che opera nel pubblico, qualche medico pure falso e medici veri ritenuti non idonei, tutti rottamati. Una risorsa sprecata dal punto di vista delle capacità e dell’esperienza personale maturata in decenni ed economicamente più convenienti. Tutto buttato via, un ‘usa e getta’ in questa sanità dove gli attuali operatori pubblici, medici e non, restando ad essa fedeli stante la dilagante frustrazione, portano avanti un servizio indispensabile e vitale per la collettività”.