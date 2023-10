Ventimiglia: sarà il Ferrotel ad accogliere il nuovo Pad, lunedì prossimo riunione in Prefettura

Sarà quindi il ‘Ferrotel’ a diventare il secondo ‘Pad’ di Ventimiglia, dopo quello attivo da alcuni mesi, nei pressi della Caritas e che sarà capace di accogliere altri migranti.

La decisione sembra presa, visto che lunedì prossimo a mezzogiorno è previsto un incontro in Prefettura, alla presenza del Sindaco della città di confine, Flavio Di Muro, dell’Amministratore Delegato ed altri dirigenti di Rfi, insieme al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ovviamente del Prefetto, Valerio Massimo Romeo.

Sul tavolo ci sarà la definizione dell’acquisizione dell’immobile ex Ferrotel di Ventimiglia e valutare l’adozione di misure per la sua messa in sicurezza da adibire a Pad in favore dei migranti in transito nella città di confine.