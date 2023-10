Premio Impresa Ambiente: una opportunità anche per tante imprese della provinicia di Imperia

Anche le imprese di Imperia, la Spezia e Savona possono candidarsi al Premio Impresa Ambiente 2023, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e il supporto di Assocamerestero e Stazione sperimentale del vetro. Giunto alla sua undicesima edizione, il Premio è dedicato alle imprese ed agli enti che si occupano di innovazione di prodotti, sistemi, processi, partenariati e tecnologie in ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale nell’ambito degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



Come ricorda la Camera di Commercio Riviere di Liguria: "...le imprese interessate possono presentare le candidature al Premio entro il 16 dicembre 2023 compilando l’apposito form all’interno del sito dedicato.Al Premio possono partecipare tutte le micro, piccole, medie e grandi imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio territoriale di riferimento. Una novità rispetto all’edizione precedente è data dalla possibilità di partecipazione al Premio anche di aziende estere fondate da soggetti di nazionalità italiana ed iscritte alle Camere di Commercio socie di Assocamerestero".



"Sono quattro le categorie in concorso: migliore gestione per lo sviluppo sostenibile; migliore prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile; migliore processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile; migliore cooperazione per lo sviluppo sostenibile.Previsti, inoltre, tre premi speciali: Premio Speciale Impresa Ambiente “Giovane Imprenditore”; Premio Speciale Impresa Ambiente “Start-up innovativa”; Premio Speciale Impresa Ambiente “Assocamerestero”. Tutti i dettagli si possono trovare sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria a questo LINK".