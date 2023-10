Vallecrosia: tombini, cunette e griglie da pulire, l'opposizione "Chiediamo un monitoraggio intenso"

“Chiediamo un monitoraggio intenso dei tombini, delle cunette, delle griglie e degli scoli delle acque piovane questa notte e domani. Sono bastate poche gocce d’acqua, quelle della giornata odierna, e subito si sono creati i primi disagi e pericoli per cittadini e commercianti”.

Interviene così il gruppo di opposizione ‘Perri sindaco’, che proseuge: “Allagamenti e detriti riversati sulle strade comunali e sulla strada provinciale dove le auto dovevano fare la gimkana tra fango, terra e detriti portati dalle piogge. Una strada provinciale che, con un sindaco anche Vice Presidente, dovrebbe essere sempre super attenzionata e tenuta in ordine, invece completamente l opposto. Ci saremmo aspettati oggi diversi uomini al lavoro proprio per pulire cunette, tombini, griglie di raccolta acqua in attesa delle forti piogge previste per la nottata di oggi e la giornata di domani , si parla di oltre 24 ml di pioggia previsti contro i 0,4 ml. di oggi, una sciocchezza in confronto, ma che hanno comunque creato molti allagamenti. Ed allora siamo molto preoccupati perché non osiamo pensare, nelle stesse condizioni, cosa possa succedere con una caduta di pioggia 60 volte maggiore”.

“Abbiamo più volte denunciato il fatto che la pulizia dei fiumi, delle cunette e delle griglie deve essere fatta in maniera preventiva e non a posteriori. Invece come si evince dalle fotografie questa è la situazione. La pulizia del fiume viene fatta in ritardo e come sempre con un semplice abbattimento delle canne lasciate però nel letto del fiume che poi le portate d’acqua le portano sulle nostre spiagge creando catasta di detriti, oltre che rischi di allagamenti e danni”.

“Chiediamo - concludono i consiglieri Perri, Valenti e Rondelli - che questa amministrazioni monitori con attenzione la città al fine di evitare spiacevoli eventi, e che questi interventi di prevenzione vengano fatti con costanza impegnando anche fondi comunali extra a scapito di qualche intervento, ma a favore della sicurezza dei cittadini”.